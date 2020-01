Môžu naše oči zamrznúť?

Keď udrú mrazy, dať si rukavice je pre nás prirodzené. Ale čo s očami? Zavrieť ich nemôžeme, lebo ďaleko by sme sa nedostali. Keď ich však necháme otvorené, zima im môže ublížiť. Zbystrite zrak, pôjde do tuhého.

Ľudské oko vydrží naozaj veľa

Vďaka výbornej polohe sú naše oči veľmi dobre chránené – väčšina očnej buľvy sa nachádza práve v hlave, teda je obklopená zo všetkých strán svalmi a tkanivom. Navyše, každý z nás má mihalnice a riasy. Tie sa postarajú o časť zrakového orgánu, ktorá je vystavená vonkajšiemu prostrediu.

Schéma ľudského oka (Zdroj: Wikipédia)

Oko si drží svoju teplotu, aj keď sa nachádzame v chladnom prostredí, keďže je bohato zásobené cievami s neustálym prietokom krvi. Mne, a verím, že ani mnohým z vás, nevadí zima, ale to, keď do toho ešte aj fúka. Prečo? Lebo vtedy všetci plačeme.

Nieže by sme boli smutní z počasia (teda občas platí aj to). Je to prirodzená reakcia oka na vonkajšie podmienky. Práve slzy zabezpečia, že naša rohovka nevyschne ani v zime. Slanú vodu predsa nemôže poraziť len tak hocijaký „mínus”. Zároveň nás nepríjemný vietor núti aj žmurkať – ďalší skvelý obranný mechanizmus.

Keď zima predsa len vyhráva

Vo veľmi ojedinelých prípadoch môže zima spôsobiť problémy s očami. Vždy je to však dôsledok podcenenia počasia a svojich schopností. Napríklad vietor v kombinácii s mrazom a nedostatočným žmurkaním môže spôsobiť syndróm suchého oka, ktorý je pri mínusových teplotách nebezpečný. Preto sa odporúča pri zimných športoch nosiť vhodné okuliare, aj keď práve nesneží.

Zdroj: archív autora

Pozor si ale netreba dávať len v horách. Známy je prípad zamrznutej rohovky istého bežca, ktorý podcenil počasie počas maratónskych pretekov vo Veľkej Británii. Áno, dobre čítate, žiadna Aljaška ani Antarktída , stačia zlé podmienky na britských ostrovoch a môžete mať problém.

Faktom však je, že nikdy, ani pri tých najhorších podmienkach (samozrejme okrem fatálnych prípadov), nezamrzne celé oko. Zamrznúť môže len rohovka. Výsledkom tohto veľmi zriedkavého stavu je bolestivosť oka, alebo dvojité či rozmazané videnie. Aj v tomto prípade však stačí, ak sa vrátite do teplého prostredia a počkáte, kým sa vám rohovka "nerozmrazí". Niekedy treba nasadiť aj lokálnu liečbu, napríklad kvapky, ktoré oku pomôžu s regeneráciou. Trvalé následky sú však vylúčené.

Ako je to so zamŕzaním šošoviek

Čo keď mrzne a mám kontaktné šošovky? Táto téma nezaujala len mňa, ale aj vedcov v 80-tych rokoch. Samozrejme, hneď to vyskúšali. Nie však na ľuďoch, ale na králikoch. Nasadili im šošovky a vystavili ich teplote približne -28°C a vetru rýchlosti 125 kilometrov za hodinu. Pocitová teplota v takýchto podmienkach hraničí s teplotou skoro 70 stupňov pod nulou. Výsledok? 85 % králikov prežilo bez omrzlín očí a zvyšným jedincom sa zrak upravil po niekoľkých hodinách. Aj podľa tohto pokusu môžeme predpokladať, že ľudia nosiaci šošovky v zime sa nevystavujú nebezpečenstvu poškodenia zraku. Hrozí maximálne podráždenie.

Ani šošovky k oku neprimrznú (Zdroj: Unsplash)

Mráz dokáže aj liečiť

Ja som sa s javom zamŕzania rohovky v dôsledku počasia nestretol ešte nikdy, keďže ako oftalmológ viem, ako sa správne starať o svoje oči. „Zmrazujem“ však oči iným vo svojej ambulancii počas kryopexie. Tento zákrok eliminuje riziko odlúpenia sietnice v oku. Napríklad u pacientov, ktorým operujem sivý zákal, môže práve kryopexia zabezpečiť, že sietnica bude aj po operácii v poriadku. Inými indikáciami pre tento typ zákroku sú napríklad retinálna ischémia (keď sietnicové tkanivo nemá dostatočný prísun kyslíka), abnormality krvných ciev v sietnici, očné nádory, či pokročilý sekundárny glaukóm. Dokonca sa mrazom – kryoterapiou dajú liečiť malé nádory v okolí oka alebo niektoré zápaly rohovky. Mráz teda môže aj liečiť, nielen škodiť.