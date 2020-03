Oftalmológia naprieč históriou: Operácie očí v minulosti a dnes

Posledných tridsať rokov sa toho v oftalmológii zmenilo veľa. Počiatky očného lekárstva vo svete však siahajú oveľa ďalej do minulosti.

Štruktúry oka sú tak jemné a malé, že operácia očí, dnes už bežný zákrok, sa v minulosti považoval za zázrak. Aby sme to vedeli dostatočne oceniť, vráťme sa do jeho počiatkov a pozrime sa, kde a kedy sa očné lekárstvo zrodilo.

Pojem „oftalmológia“ pochádza z gréckych slov „ophthalmos“ a „logia“, v preklade „štúdium oka“. Oko fascinovalo ľudí už v období pred naším letopočtom. Ako je možné, že vidíme to, čo vidíme? Prečo vidíme práve tieto farby? Vidia zvieratá rovnako ako ľudia? Čo znamenajú rôzne farby očí? Aj na tieto otázky sa snažili nájsť odpoveď vtedajší filozofi. Napríklad približne okolo roku 500 p. n. l. prišli s teóriou, že človek vidí vďaka spojeniu vnútroočnej tekutiny s mozgom. Zrakový vnem teda nespájali s nervami, ale s kvapalinou prenášajúcou informácie.

Anatómia oka z roku 1200 nášho letopočtu.

Vďaka mnohoročnému skúmaniu sa ľudia postupne dopracovali k podrobnejšej anatómii oka, stále však nebola úplne správna. Dokonca sa objavili prvé nástroje a popisy operácií, ktoré si trúfali napraviť odhalené očné vady. Za jedného z prvých operatérov sivého zákalu je považovaný indický chirurg Sushruta, ktorý približne v 6. storočí nášho letopočtu opísal až 76 očných chorôb a vynašiel aj viacero oftalmologických chirurgických nástrojov.

Moderné obdobie so sebou prinieslo aj želané úspechy

Ešte aj v 17. storočí existovali liečitelia, ktorých zaručenou metódou na odstránene zrakových vád, bolo trenie či škrabanie očí, alebo viečok. Samozrejme, týmto spravili oveľa viac zla ako dobra. Ako pri všetkých typoch operácií, aj pri zákrokoch na očiach chýbali moderné postupy, ktoré by percento úspešnosti zdvihli do pozitívnejších čísel.

Nákresy rôznych nástrojov používaných pri operáciách oka a príklad zákroku z 18. storočia

Skutočný prelom v očnej chirurgii nastal až v 19. a 20. storočí. V tomto období, konkrétne v roku 1805 založili v Londýne aj nemocnicu, ktorá sa venovala výhradne len očiam.

Významné osobnosti z histórie oftalmológie:

Albrecht von Gräfe – považuje sa za najvýznamnejšieho očného lekára 19. storočia a zakladateľa tohto odboru medicíny.

Allvar Gullstrand – za svoj výskum dostal v roku 1911 aj Nobelovu cenu. Vďačíme mu za dokonalú schému oka na základe presných matematických meraní. Gullstrand zaviedol aj pojem dioptria.

Julius Hirschberg – ako prvý použil na odstránenie cudzích predmetov z oka elektromagnet a vyvinul Hirschbergov test na meranie strabizmu, teda škúlenia.

Shinobu Ishihara – meno tohto japonského oftalmológa asi nepoznáte, ale ak máte napríklad vodičský preukaz, s jeho testom farebného videnia ste sa už určite stretli.

Laser svojím lúčom zatienil všetky dovtedajšie postupy

O veľký rozmach očnej chirurgie v 20. a 21. storočí sa postarali moderné mikrochirurgické metódy a anestézia, ultrazvuk, a hlavne laserové lúče.

Prvým krokom k úspešným laserovým operáciám bolo nájdenie správnej techniky. Istého ruského oftalmológa, Svyatoslova Fyodorova, inšpirovala vraj príhoda s jedným chlapcom. Po nehode, pri ktorej chlapcovu rohovku poškodili úlomky skla, sa jeho krátkozrakosť zlepšila. Verzie príbehu sa líšia, faktom však je, že práve Fyodorov objavil a podrobne opísal techniky radiálnej keratonómie, teda úpravy zraku pomocou rezov na povrchu rohovky, za účelom zmeny jej tvaru. Nastal čas vyskúšať rovnaký scenár, tentoraz ale v kontrolovanom prostredí a namiesto skla s laserom.

V sedemdesiatych rokoch bol vyrobený prvý excimerový laser. Reálne sa pri operácii oka technikou PRK použil až v 80-tych rokoch. Po tejto technike nasledoval v 90-tych rokoch prvý LASIK a LASEK.

A ako to vyzeralo na Slovensku? Osobne sa oftalmológiou zaoberám od roku 1988. A denne som svedkom toho, ako tento odbor medicíny napreduje. Napríklad sivý zákal s umelou vnútroočnou šošovkou sa v 90-tych rokoch operoval len na niektorých pracoviskách a pacienti po operácií museli obvykle nosiť silné okuliare s +12 dioptriami. Operácie krátkozrakosti laserom ešte neexistovali a operácie sietnice a sklovca sa robili málo.

Zákrok u nás na klinike dnes

V súčasnosti sme sa vďaka pokroku techniky a možnosti zdieľať skúsenosti so svetom posunuli oveľa ďalej. Dostali sme sa až na úroveň laserových operácií odstraňovania dioptrií prostredníctvom bezdotykovej metódy SmartSurfACE, či najmodernejšej metóde tretej generácie ReLExSmile. Navyše, denne na klinike používame virtuálnu realitu a moderné diagnostické prístroje, ktoré sú schopné odhaliť doteraz skryté očné vady.

A čo prinesie budúcnosť? Uvidíme. Verím však, že veľa nových a ešte lepších vymožeností, ktoré nám pomôžu opraviť zrak naozaj každému.