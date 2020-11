Starnutie očí: Čo sa deje s očami počas života

Zrak je jeden z najdôležitejších zmyslov a svoje oči si cení každý z nás. Tak ako zvyšok nášho tela, aj oči s nami starnú. Čo je pri starnutí oka normálne a kedy by ste sa už mali obrátiť na lekára?

Zrak sa vyvíja ako jeden z prvých

Oči dieťaťa sa vyvíjajú od tretieho týždňa do približne 30. týždňa tehotenstva. Zrak však zostáva najmenej vyvinutým zmyslom plodu. Keď sa dieťa narodí, jeho zrak si ešte potrebuje na svet zvyknúť.

Prvý mesiac je bábätko citlivé najmä na svetlo, nedokáže úplne rozoznať ani farby a vidí len do vzdialenosti približne 25 centimetrov. Zároveň nie je schopné koordinovať zrak a sústrediť sa oboma očami na jeden predmet či človeka a to až približne do pol roka života. V tomto období nedokážu oči ani zaostriť. Oproti zraku dospelého človeka je ostrosť asi len 5 %.

Videnie sa ustáli približne v siedmom roku a samotný rast očí sa ukončí okolo dvadsiateho roku života.

V štyridsiatke začínajú problémy

Náchylnosť na niektoré očné ochorenia psa môže prenášať z generáciu na generáciu t.j. sú geneticky podmienené. Sám som videl mnoho pacientov, ktorí prišli ku nám na kliniku s problémom, ktorý trápil aj ich rodičov. Príkladom môžu byť niektoré ochorenia sietnice alebo niektoré typy sivého zákalu. Človek si môže svoje oči poškodiť aj sám - úrazom, alebo pozeraním priamo do slnka. Mierne zhoršovanie zraku spôsobuje niekedy aj prirodzené starnutie oka. Každé ochorenie oka má svoje príčiny a spôsobuje trošku iné problémy.

Presbyopia – hovorovo aj starecká vetchozrakosť sa skôr či neskôr prejaví u každého. Problémy s videním na blízko sa zvyčajne objavia medzi 40. a 45. rokom života (v teplejších krajinách so slnečným počasím skôr, v chladných krajinách s nedostatkom slnka neskôr).

Šošovka stráca svoju elasticitu a stráca schopnosť meniť svoj tvar pri zaostrovaní na blízko. Ostrenie funguje vďaka ciliárnemu svalu, ktorý vekom silu nestráca. Je aktívny dokonca aj u 90 ročných ľudí. Problémom je stvrdnutie šošovky. Preto nie je šošovka schopná zaostriť obraz na blízko a následne prechádza tento rozmazaný obraz na sietnicu. Tento problém oka sa obvykle rieši okuliarmi na blízko, je možné ale aj šošovku operačne vymeniť za umelú s viacerými ohniskami (multifokálna, trifokálna) a tak zaistiť videnie bez okuliarov na všetky vzdialenosti.

Sivý zákal – príčinou tohto ochorenia oka, nazývaného aj katarakta, je starnutie šošovky. Vyskytuje sa u ľudí približne od veku 60 rokov, v posledných rokoch často aj u mladších. Zákal je spôsobený obvykle zahusťovaním materiálu šošovky, ktoré je spôsobené rastom šošovkových vlákien vo vnútri šošovky. Pretože puzdro šošovky jej nedovoľuje rást do šírky a hrúbky ( do hrúbky šošovka napriek tomu trochu rastie) šošovka rastie do tvrdosti.

S postupujúcim kalením sa strácajú vo videní detaily a menej výrazné sú aj farby, klesá kontrast. Zakalenie šošovky bráni priechodu svetelných lúčov na sietnicu. Časom sa zakalenie stupňuje a videnie sa zhoršuje. Sivý zákal môže spôsobiť aj slepotu. Riešením je iba operácia (ktorá trvá približne desať minút), pri ktorom sa zakalená šošovka nahradí umelou ktorá je číra.

Oko postihnuté zrelým sivým zákalom (Zdroj: archív autora)

Sivý zákal typu „christmas tree“. Pripomína rozsvietený vianočný stromček. Vyskytuje sa vzácne. Zhoršuje videnie, preto je potrebná operácia. (Zdroj: archív autora)

Zelený zákal – inak nazývaný aj glaukóm, sa objavuje nenápadne, ale môže spôsobiť slepotu. Ide o ochorenie zrakového nervu, ktoré začína nenápadne. Spočiatku ho pacient ani nevníma a práve preto je zelený zákal nebezpečný a zákerný. Keď už pacient vníma výpady v zornom poli (tzv. skotómy) sú už mnohé nervové vlákny v zrakovom nerve odumreté a stav už liečbou nevieme zlepšiť. Základom je na problém prísť zavčasu a liečiť vlastne preventívne - obvykle stačia 1 až 2 krát denne očné kvapky. Ak sa s liečbou začne príliš neskoro, bude zrak u ž trvalo poškodený.

Zelený zákal je druhou najčastejšou príčinou slepoty na svete. Preventívne prehliadky môžu doslova zachrániť zrak. Včasné odhalenie zeleného zákalu je kľúčové pre jeho liečenie. Pri liečbe sa sústreďujeme najmä na zníženie vnútroočného tlaku. Prospešný je aj telesný pohyb.

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) – toto ochorenie oka postihuje žltú škvrnu, teda časť sietnice s najvyšším obsahom čapíkov, kde je videnie najostrejšie. na náchylnosti na vznik VPDM sa podiela dedičnosť (vyskytuje sa častejšie v niektorých rodinách), ale na jej vzniku sa môže podielať aj fajčenie, obezita či vysoký krvný tlak. Táto choroba oka spôsobuje neostré, deformované videnie v centre zorného poľa. Postihuje jedno alebo obe oči.

Existujú dve formy VPDM, suchá a vlhká. Pri vlhkej forme (ktorá je menej častá) dochádza k prerastaniu ciev pod sietnicu, výsledkom čoho je opuch a poškodenie sietnice.

Vlhká forma VPDM (v strede krvácanie v oblasti žltej škvrny). Vľavo je zrakový nerv. (Zdroj: archív autora)

Prierez sietnicou prístrojom OCT pri VPDM. Viditeľný je opuch v strede žltej škvrny. (Zdroj: archív autora)

To isté ale zobrazené prístrojom OCT ako 3D model. V tejto kvalite sme dnes schopní zobraziť sietnicu. Hrúbka v strede je cca 0,4 mm. (Zdroj: archív autora)

Suchú formu spôsobuje poškodenie a úbytok pigmentového epitelu sietnice a úbytok zmyslových buniek - fotoreceptorov.

Ochorenie tiež spôsobuje zhoršovanie videnia, preto ho netreba zanedbávať. Medzi príznaky, pri ktorých by ste mali spozornieť, patrí napríklad neprirodzené zakrivenie predmetov v zornom poli, neostré videnie, blednutie farieb, škvrna v strede zorného poľa.

Prevenciou VPDM je zdravá životospráva a ochrana zraku pre UV žiarením. Ak sa ochorenie už prejavilo, treba pri jeho aktivite čo najskôr začať s liečbou. V súčasnosti však neexistuje spôsob, ako sa VPDM celkom vyliečiť. Liečbou sa ale dá dobré videnie udržiavať aj dlhé roky.

Pomôckou pri diagnostike je takzvaný Amslerov test. Zakryte si jedno oko a tým druhým pozerajte na bod v strede obrázku. Všetky čiary aj stredový bod by mali byť rovné a jasne viditeľné. Ak nie sú, je čas vyhľadať očného lekára.

Okrem VPDM existujú aj ďalšie typy vrodených ochorení sietnice, napr. tzv. pigmentová degenerácia alebo viteliformná dystrofia. Obe ochorenia sú dedičné. Viteliformná dystrofia niekdy môže na očnom pozadí vytvárať bizardné vzory napr v tvare ozubeného kolesa.

Vrodené ochorenie sietnice tzv adultná forma viteliformnej dystrofie. Defekty vo vrstve pigmentu vytvárajú bizarný obraz. Je to rel. Vzácne ochorenie zhoršujúce zrakovú ostrosť približne na 50%. (Zdroj: archív autora)

Cievne oklúzie – príčinou tohto ochorenia je porucha prietoku krvi v žilách alebo artériách sietnice (venózna a arteriálna forma). Najviac ohrození sú ľudia s vysokým krvným tlakom. Pri cievnej oklúzii najmä arteriálnej je treba konať rýchlo. Ideálne je keď pacient príde k lekárovi skôr ako o štyri hodiny, inak hrozí nenávratné poškodenie zraku. Príznakom je náhla strata videnia v jednom oku.

Sietnica po oklúzií (zapchatí) centrálne žily sietnice. Krv sa do sietnice tlačí, ale nemôže odtekať. Vznikajú preto mnohopočetné krvácania (viditeľné ako červené fľaky). (Zdroj: archív autora)

Kde nepomôže genetika, pomôže životný štýl

Hoci viacero očných ochorení ma genetický pôvod a prirodzené starnutie oka sa tiež nedá odvrátiť, vďaka správnej starostlivosti o oči sa dá niektorým ochoreniam predísť.

Základom je zdravý a pestrý jedálniček s množstvom ovocie a zeleniny, prípadne s pridaním výživových doplnkov. Fajčenie potrebné úplne vyradiť, alebo najlepšie s ním ani nezačínať. Konzumácia alkoholu len v rozumnej miere, ochrana očí pred UV žiarením a pravidelná fyzická aktivita taktiež pomáha. No a dôležitá je samozrejme prehliadka u očného lekára v pravidelných intervaloch.