Koronavírus ohrozuje aj vaše oči. Ako sa o ne správne starať?

V čase lockdownu si treba ustrážiť aj množstvo času, ktoré strávite za počítačom. Ak pracujete z domu alebo celý deň hľadíte do monitoru, hrozí vám tzv. „syndróm počítačového videnia“. Ten vedie k dočasným, ale nepríjemným príznakom ako je rozmazané videnie, suché oči a bolesti hlavy. Aby ste tomu prechádzali, robte si pravidelné prestávky, pri ktorých sa občas zadívajte do diaľky, často žmurkajte a nezabudnite na správne držanie tela pri sedení. Pokiaľ máte predpísané okuliare na blízko, mali by ste ich používať.